Путин обсудил с членами Совбеза России ситуацию в Сирии
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Отдельный разговор состоялся по положению дел в сирийском урегулировании с учётом подготовки к запланированной на субботу встречи глав ФРГ, Франции, Турции и России в Стамбуле», — заявил Песков.
Ранее стало известно, что 27 октября состоится четырёхсторонний саммит по Сирии с участием лидеров России, Турции, Франции и Германии.
В Кремле подтвердили участие Путина в саммите.