Путин обсудил с членами Совбеза России ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России ситуацию в Сирии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Отдельный разговор состоялся по положению дел в сирийском урегулировании с учётом подготовки к запланированной на субботу встречи глав ФРГ, Франции, Турции и России в Стамбуле», — заявил Песков.

Ранее стало известно, что 27 октября состоится четырёхсторонний саммит по Сирии с участием лидеров России, Турции, Франции и Германии.

В Кремле подтвердили участие Путина в саммите.