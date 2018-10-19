В Турции назвали дату проведения четырёхстороннего саммита по Сирии

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Четырёхсторонний саммит по Сирии с участием лидеров России, Турции, Франции и Германии пройдёт в Стамбуле 27 октября. Об этом заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын, сообщает Anadolu.
В Турции назвали дату проведения четырёхстороннего саммита по Сирии
  • Reuters

Отмечается, что на переговорах, в частности, будут обсуждаться ситуация в Идлибе и политическое урегулирование.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что саммит по Сирии в формате Россия — Франция — Турция — Германия готовится.

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