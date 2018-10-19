В Турции назвали дату проведения четырёхстороннего саммита по Сирии
- Reuters
Отмечается, что на переговорах, в частности, будут обсуждаться ситуация в Идлибе и политическое урегулирование.
#BREAKING Quadrilateral summit on Syria between Turkey, Russia, Germany, France to be held on Oct. 27 in Istanbul— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 19 октября 2018 г.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что саммит по Сирии в формате Россия — Франция — Турция — Германия готовится.