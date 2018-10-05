В МИД заявили о проработке саммита России, Турции, Германии и Франции

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Вопрос организации саммита России, Турции, Германии и Франции прорабатывается, заявил заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин.
В МИД заявили о проработке саммита России, Турции, Германии и Франции
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«Такая инициатива существует, чтобы провести контакты на высшем уровне и на других уровнях между Турцией, Россией, Францией и ФРГ. Такие контакты прошли в Стамбуле между внешнеполитическими советниками глав государств. Сейчас вопрос прорабатывается», — цитирует РИА Новости дипломата.

Он назвал подобный формат серьёзным, поскольку в нём представлены и региональные игроки, и ведущие европейские страны.

«Над этим надо работать, потому что, возможно, (это. — RT) может принести свои плоды», — добавил Вершинин.

Ранее сообщалось, что саммит России, Германии, Франции и Турции по Сирии может пройти в Стамбуле в октябре или начале ноября. 

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