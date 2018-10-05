В МИД заявили о проработке саммита России, Турции, Германии и Франции
- © Sergey Kovalev
- globallookpress.com
«Такая инициатива существует, чтобы провести контакты на высшем уровне и на других уровнях между Турцией, Россией, Францией и ФРГ. Такие контакты прошли в Стамбуле между внешнеполитическими советниками глав государств. Сейчас вопрос прорабатывается», — цитирует РИА Новости дипломата.
Он назвал подобный формат серьёзным, поскольку в нём представлены и региональные игроки, и ведущие европейские страны.
«Над этим надо работать, потому что, возможно, (это. — RT) может принести свои плоды», — добавил Вершинин.
Ранее сообщалось, что саммит России, Германии, Франции и Турции по Сирии может пройти в Стамбуле в октябре или начале ноября.