Постпред Сирии при ООН заявил о намерении страны вернуть контроль над Идлибом

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари заявил о намерении сирийских властей вернуть контроль над Идлибом, когда это будет необходимо.

«Идлиб — очень важная часть нашей страны. Мы намерены вернуть под свой контроль Идлиб. Мы ведём политическую и дипломатическую работу по защите своих прав в ООН. У нас есть полное право вернуть под свой контроль Идлиб, когда мы посчитаем это необходимым», — сказал он.

После этого постпред Британии при ООН Карен Пирс прокомментировала данное заявление, сказав, что слова Джаафари якобы «перечёркивают соглашение, достигнутое русскими и турками по Идлибу».

«Что нам делать, когда там скопились 30 тыс. террористов... которые производят обстрелы Алеппо в нарушение российско-турецкого соглашения... Конечно же, мы восстановим суверенитет над Идлибом и сделаем это, когда это будет необходимо», — добавил он, напомнив, что Идлиб является частью территории Сирии.

Ранее министр обороны Сирии Али Абдалла Айюб, выступая в сирийском парламенте, также говорил, что провинция Идлиб будет возвращена под контроль САР.

В начале сентября министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в интервью RT назвал приоритетной задачей освобождение Идлиба.