Власти Сирии пообещали вернуть контроль над Идлибом

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Министр обороны Сирии Али Абдалла Айюб, выступая в сирийском парламенте, заявил, что провинция Идлиб будет возвращена под контроль САР.
Власти Сирии пообещали вернуть контроль над Идлибом
  • Reuters
  • © Ammar Abdullah

«Идлиб не будет исключением. Это одна из четырёх зон деэскалации. Три другие уже вернулись под контроль сирийского государства. Мы освободим все части Сирии», — цитирует РИА Новости министра.

По его словам, ВС Сирии готовы выполнить свои обязанности, когда «ситуация упрётся в стену или тупик, и не оставят ни одного района вне контроля государства». 

Ранее итальянский премьер Джузеппе Конте на пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным отметил роль России в демилитаризации Идлиба.

В начале сентября министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в интервью RT назвал приоритетной задачей освобождение Идлиба.

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