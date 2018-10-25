Власти Сирии пообещали вернуть контроль над Идлибом
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«Идлиб не будет исключением. Это одна из четырёх зон деэскалации. Три другие уже вернулись под контроль сирийского государства. Мы освободим все части Сирии», — цитирует РИА Новости министра.
По его словам, ВС Сирии готовы выполнить свои обязанности, когда «ситуация упрётся в стену или тупик, и не оставят ни одного района вне контроля государства».
Ранее итальянский премьер Джузеппе Конте на пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным отметил роль России в демилитаризации Идлиба.
В начале сентября министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в интервью RT назвал приоритетной задачей освобождение Идлиба.