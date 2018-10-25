Власти Сирии пообещали вернуть контроль над Идлибом

Министр обороны Сирии Али Абдалла Айюб, выступая в сирийском парламенте, заявил, что провинция Идлиб будет возвращена под контроль САР.

«Идлиб не будет исключением. Это одна из четырёх зон деэскалации. Три другие уже вернулись под контроль сирийского государства. Мы освободим все части Сирии», — цитирует РИА Новости министра.

По его словам, ВС Сирии готовы выполнить свои обязанности, когда «ситуация упрётся в стену или тупик, и не оставят ни одного района вне контроля государства».

Ранее итальянский премьер Джузеппе Конте на пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным отметил роль России в демилитаризации Идлиба.

В начале сентября министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в интервью RT назвал приоритетной задачей освобождение Идлиба.