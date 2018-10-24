Конте отметил роль России в демилитаризации Идлиба

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным отметил роль России в демилитаризации сирийского Идлиба.

«Мы очень ценим роль Москвы в демилитаризации Идлиба, благодаря которой удалось избежать риска гуманитарной катастрофы и опасной военной эскалации. Мы надеемся, что все усилия будут приложены для выработки длительного решения», — сказал он.

Ранее в Белом доме отметили, что соглашение России и Турции по сирийскому Идлибу выполняется.

26 сентября американский лидер Дональд Трамп на заседании СБ ООН поблагодарил Россию, Иран и Сирию за «замедление» военных действий в Идлибе.

RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.