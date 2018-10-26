Трамп обвинил Twitter в удалении его подписчиков

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Twitter удалил подписчиков его аккаунта.

«Twitter удалил много людей из моей учётной записи, и, что более важно, они, похоже, сделали что-то, что значительно усложнило подписку (на аккаунт Трампа. — RT) — они снизили рост (числа подписчиков. — RT) до такой степени, что это очевидно для всех. Несколько недель назад это был ракетный корабль, теперь это дирижабль! Полная предвзятость?» — написал Трамп в своём микроблоге Twitter.

Ранее Трамп обвинил ряд СМИ в разжигании ненависти в американском обществе на фоне инцидентов с отправкой подозрительных посылок.