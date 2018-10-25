Трамп призвал СМИ прекратить разжигать ненависть в американском обществе

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Президент США Дональд Трамп обвинил ряд СМИ в разжигании ненависти в американском обществе на фоне инцидентов с отправкой подозрительных посылок.
Трамп призвал СМИ прекратить разжигать ненависть в американском обществе
  • Reuters

«Очень большая доля гнева, который мы сегодня наблюдаем в нашем обществе, вызвана намеренно лживыми и не соответствующими действительности сообщениями, распространяемыми в мейнстримных СМИ... Ситуация стала настолько ужасной, что не поддаётся описанию. Мейнстримные СМИ должны образумиться», — написал американский лидер в Twitter.

Ранее сообщалось, что экс-президенту США Бараку Обаме, а также Биллу и Хиллари Клинтон были отправлены бомбы. Подозрительная посылка также была отправлена в офис CNN.

23 октября стало известно, что взрывное устройство найдено в почтовом ящике дома миллиардера Джорджа Сороса.

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