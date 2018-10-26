Американские журналисты осудили Трампа за высказывания в адрес СМИ

Короткая ссылка
Около 200 представителей средств массовой информации США обрушились с критикой на американского лидера Дональда Трампа за его высказывания в адрес СМИ.
Американские журналисты осудили Трампа за высказывания в адрес СМИ
  • Reuters

«Потворство Трампа политической жестокости является неотъемлемой частью атак на свободную прессу, включающих классифицирование любого репортажа, который ему не нравится, как «фейковые» новости», — говорится в тексте.

По мнению 200 подписавших документ журналистов, Трамп также пытается не только «дискредитировать прессу, но и побудить к насилию в отношении неё».

Представители СМИ также утверждают, что американский лидер ведёт себя не по-американски и незаконно.

Среди тех, кто подписал письмо, есть в том числе сотрудники телеканалов ABC, CNN, CBS, NBC, ESPN и других американских средств массовой информации.

Летом на своей странице в Twitter Трамп написал, что «многие наши (американские. — RT) СМИ являются врагами народа».

31 июля американский лидер предположил, когда исчезнут средства массовой информации, распространяющие фейковые новости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить