Американские журналисты осудили Трампа за высказывания в адрес СМИ

Около 200 представителей средств массовой информации США обрушились с критикой на американского лидера Дональда Трампа за его высказывания в адрес СМИ.

«Потворство Трампа политической жестокости является неотъемлемой частью атак на свободную прессу, включающих классифицирование любого репортажа, который ему не нравится, как «фейковые» новости», — говорится в тексте.

По мнению 200 подписавших документ журналистов, Трамп также пытается не только «дискредитировать прессу, но и побудить к насилию в отношении неё».

Представители СМИ также утверждают, что американский лидер ведёт себя не по-американски и незаконно.

Среди тех, кто подписал письмо, есть в том числе сотрудники телеканалов ABC, CNN, CBS, NBC, ESPN и других американских средств массовой информации.

Летом на своей странице в Twitter Трамп написал, что «многие наши (американские. — RT) СМИ являются врагами народа».

31 июля американский лидер предположил, когда исчезнут средства массовой информации, распространяющие фейковые новости.