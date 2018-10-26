Иерусалимский патриархат надеется на разрешение разногласий по УПЦ

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Иерусалимская православная церковь надеется, что переговоры помогут разрешить разногласия между Константинопольской и Русской православными церквями, заявили в Иерусалимском патриархате.
Иерусалимский патриархат надеется на разрешение разногласий по УПЦ
  • РИА Новости

«Мы молимся всегда за единство церкви. Мы верим, что в ходе переговоров будет найдено соответствующее решение по этой ситуации. Нас всё это волнует, и мы молимся за единство. Мы за то, чтобы была любовь между церквями», — цитирует РИА Новости представителя Иерусалимского патриархата.

В Иерусалимской православной церкви выразили надежду на то, что возникшую проблему можно будет разрешить при участии поместных церквей путём диалога.

Ранее в РПЦ назвали константинопольского патриарха Варфоломея раскольником.

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