РПЦ потребовала от Константинополя извинений за ущерб мировому православию
- РИА Новости
По его словам, нынешняя ситуация может быстро измениться и встать на путь диалога.
Как передаёт РИА Новости, единственной возможностью для этого Волков назвал «осознание ошибочности своих действий и решений Константинопольским патриархатом, его синодом и принесение извинений за те действия, которые уже нанесли существенный ущерб и всему мировому православию, и будущему православия на украинской земле».
Ранее РПЦ назвала константинопольского патриарха Варфоломея раскольником.
15 октября она объявила о разрыве отношений с Константинополем из-за его решений по Украине.