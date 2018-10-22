РПЦ потребовала от Константинополя извинений за ущерб мировому православию

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Русская православная церковь (РПЦ) требует от Константинополя принести извинения за нанесение значительного ущерба мировому православию, заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.
РПЦ потребовала от Константинополя извинений за ущерб мировому православию
  • РИА Новости

По его словам, нынешняя ситуация может быстро измениться и встать на путь диалога.

Как передаёт РИА Новости, единственной возможностью для этого Волков назвал «осознание ошибочности своих действий и решений Константинопольским патриархатом, его синодом и принесение извинений за те действия, которые уже нанесли существенный ущерб и всему мировому православию, и будущему православия на украинской земле».

Ранее РПЦ назвала константинопольского патриарха Варфоломея раскольником.

15 октября она объявила о разрыве отношений с Константинополем из-за его решений по Украине.

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