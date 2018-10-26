Медведев отметил снижение напряжённости на Корейском полуострове

Россия приветствует диалог между Южной Кореей и КНДР. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции азиатских политических партий (МКАПП).

«Мы...приветствуем диалог между Корейской Народной Демократической Республикой и Республикой Корея, которые в последние месяцы существенно снизили градус напряжения между странами, то есть в обе стороны от 38-й параллели», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил о постоянных контактах Вашингтона и Москвы по ситуации в КНДР.

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН оценил сложившуюся на Корейском полуострове ситуацию на фоне активизации дипломатических усилий КНДР.