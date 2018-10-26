Медведев отметил снижение напряжённости на Корейском полуострове

Короткая ссылка
Россия приветствует диалог между Южной Кореей и КНДР. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции азиатских политических партий (МКАПП).
Медведев отметил снижение напряжённости на Корейском полуострове
  • РИА Новости

«Мы...приветствуем диалог между Корейской Народной Демократической Республикой и Республикой Корея, которые в последние месяцы существенно снизили градус напряжения между странами, то есть в обе стороны от 38-й параллели», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил о постоянных контактах Вашингтона и Москвы по ситуации в КНДР.

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН оценил сложившуюся на Корейском полуострове ситуацию на фоне активизации дипломатических усилий КНДР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить