Американский посол рассказал о постоянных контактах с Россией по КНДР

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что Вашингтон и Москва поддерживают контакты по проблемам с ситуацией вокруг КНДР.

«У нас есть постоянно идущие и углубляющиеся контакты, которые очень важны и своевременны, по проблеме КНДР», — цитирует РИА Новости посла.

Ранее в МИД России заявили, что США в вопросе санкций против КНДР пытаются контролировать СБ ООН.

Накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью RT заявила, что северокорейский лидер Ким Чен Ын готов к денуклеаризации полуострова и подтверждает свои слова действиями.