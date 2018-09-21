Американский посол рассказал о постоянных контактах с Россией по КНДР

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Посол США в России Джон Хантсман заявил, что Вашингтон и Москва поддерживают контакты по проблемам с ситуацией вокруг КНДР.
Американский посол рассказал о постоянных контактах с Россией по КНДР
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«У нас есть постоянно идущие и углубляющиеся контакты, которые очень важны и своевременны, по проблеме КНДР», — цитирует РИА Новости посла.

Ранее в МИД России заявили, что США в вопросе санкций против КНДР пытаются контролировать СБ ООН.

Накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью RT заявила, что северокорейский лидер Ким Чен Ын готов к денуклеаризации полуострова и подтверждает свои слова действиями. 

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