МИД России: США в вопросе санкций против КНДР пытаются контролировать СБ ООН

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Россия сожалеет, что США в вопросе санкций против Северной Кореи предпринимают попытки контролировать Совет Безопасности ООН и его комитет по КНДР, заявили в пресс-службе российского МИД.
МИД России: США в вопросе санкций против КНДР пытаются контролировать СБ ООН
  • © Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

«Вызывает глубокое сожаление, что в период своего сентябрьского председательства в СБ ООН американцы активизировали попытки поставить под свой контроль как сам совет, так и его вспомогательные органы, включая комитет 1718», — говорится в сообщении.

Как отметили дипломаты, подобная «опасная тенденция» отражает общий курс Вашингтона «на слом норм межгосударственного общения в целях выстраивания такой «основывающейся на правилах» международной системы, в которой эти самые «правила» определяют только США.

Ранее США обвинили Россию в нарушении санкций против КНДР. 

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отверг данные заявления

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