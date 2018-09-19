МИД России: США в вопросе санкций против КНДР пытаются контролировать СБ ООН

Россия сожалеет, что США в вопросе санкций против Северной Кореи предпринимают попытки контролировать Совет Безопасности ООН и его комитет по КНДР, заявили в пресс-службе российского МИД.

«Вызывает глубокое сожаление, что в период своего сентябрьского председательства в СБ ООН американцы активизировали попытки поставить под свой контроль как сам совет, так и его вспомогательные органы, включая комитет 1718», — говорится в сообщении.

Как отметили дипломаты, подобная «опасная тенденция» отражает общий курс Вашингтона «на слом норм межгосударственного общения в целях выстраивания такой «основывающейся на правилах» международной системы, в которой эти самые «правила» определяют только США.

Ранее США обвинили Россию в нарушении санкций против КНДР.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отверг данные заявления.