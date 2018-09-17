Небензя ответил на обвинения в нарушении Россией санкций по КНДР

Короткая ссылка
Россия отвергает обвинения США в нарушении санкций в отношении КНДР, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
Небензя ответил на обвинения в нарушении Россией санкций по КНДР
  • РИА Новости

«По танкеру «Патриот»: сама группа экспертов подтвердила, что он не нарушал санкционного режима», — сказал дипломат на заседании Совбеза.

Он также назвал ложью то, что российская сторона якобы полностью удалила из доклада ООН кусок по нарушениям российских компаний. 

«Он в неизменном виде в докладе, только в конфиденциальном приложении с развёрнутой информацией», — пояснил Небензя.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли обвинила Россию в систематическом нарушении международных санкций против КНДР. В частности, она упомянула поставки стране нефтепродуктов с помощью танкеров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить