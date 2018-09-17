Небензя ответил на обвинения в нарушении Россией санкций по КНДР

Россия отвергает обвинения США в нарушении санкций в отношении КНДР, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

«По танкеру «Патриот»: сама группа экспертов подтвердила, что он не нарушал санкционного режима», — сказал дипломат на заседании Совбеза.

Он также назвал ложью то, что российская сторона якобы полностью удалила из доклада ООН кусок по нарушениям российских компаний.

«Он в неизменном виде в докладе, только в конфиденциальном приложении с развёрнутой информацией», — пояснил Небензя.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли обвинила Россию в систематическом нарушении международных санкций против КНДР. В частности, она упомянула поставки стране нефтепродуктов с помощью танкеров.