Небензя ответил на обвинения в нарушении Россией санкций по КНДР
- РИА Новости
«По танкеру «Патриот»: сама группа экспертов подтвердила, что он не нарушал санкционного режима», — сказал дипломат на заседании Совбеза.
Он также назвал ложью то, что российская сторона якобы полностью удалила из доклада ООН кусок по нарушениям российских компаний.
«Он в неизменном виде в докладе, только в конфиденциальном приложении с развёрнутой информацией», — пояснил Небензя.
Ранее постпред США при ООН Никки Хейли обвинила Россию в систематическом нарушении международных санкций против КНДР. В частности, она упомянула поставки стране нефтепродуктов с помощью танкеров.