В Белом доме прокомментировали данные о прослушке телефонов Трампа

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Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что сообщения СМИ о том, что телефоны президента США Дональда Трампа прослушивали, являются недостоверными.

«Статья, которая была опубликована в газете The New York Times, предоставляла не соответствующую действительности информацию о мобильном телефоне президента и его использовании», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что у Трампа нет трёх телефонов. В пресс-службе добавили, что у американского лидера только один официальный правительственный телефон, уровень безопасности которого соответствует самым передовым стандартам.

По словам Гидли, «за этим пристально следят под контролем правительства».

Ранее Трамп также опроверг информацию о прослушке его телефонов.

NYT со ссылкой на источники писала, что разведывательные службы США якобы узнали о прослушке Китаем и Россией телефонных разговоров американского лидера.

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