Земан выступил против выхода США из ДРСМД

Чешский президент Милош Земан заявил, что разделяет мнение Евросоюза, который выступил против намерений США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он сказал в эфире TV Barrandov.

«Я разделяю мнение Евросоюза, который протестовал против выхода США из данного договора», — приводит слова Земана РИА Новости. Он отметил, что американский президент Дональд Трамп уже принял решение о выходе Вашингтона из нескольких международных договоров. Земан добавил, что придерживается такого принципа: «Если вы нарушаете некий заключенный вами договор, то теряете доверие». Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США могут объявить о выходе из ДРСМД через 1—1,5 месяца.