Земан выступил против выхода США из ДРСМД
«Я разделяю мнение Евросоюза, который протестовал против выхода США из данного договора», — приводит слова Земана РИА Новости.
Он отметил, что американский президент Дональд Трамп уже принял решение о выходе Вашингтона из нескольких международных договоров.
Земан добавил, что придерживается такого принципа: «Если вы нарушаете некий заключенный вами договор, то теряете доверие».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США могут объявить о выходе из ДРСМД через 1—1,5 месяца.