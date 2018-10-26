Земан выступил против выхода США из ДРСМД

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Чешский президент Милош Земан заявил, что разделяет мнение Евросоюза, который выступил против намерений США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он сказал в эфире TV Barrandov.

«Я разделяю мнение Евросоюза, который протестовал против выхода США из данного договора», — приводит слова Земана РИА Новости.

Он отметил, что американский президент Дональд Трамп уже принял решение о выходе Вашингтона из нескольких международных договоров. 

Земан добавил, что придерживается такого принципа: «Если вы нарушаете некий заключенный вами договор, то теряете доверие».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США могут объявить о выходе из ДРСМД через 1—1,5 месяца.

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