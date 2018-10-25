Чижов заявил о готовности России передать ЕС список ответственных за химатаки в Сирии

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что российская сторона готова передать Евросоюзу список боевиков, причастных к инцидентам с применением химоружия в Сирии.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Таким образом Чижов отреагировал на то, что ранее главы МИД стран — членов ЕС одобрили в Люксембурге новый механизм принятия санкций за распространение и применение химоружия.

Отмечается, что благодаря этому ЕС может накладывать санкции на причастных к разработке и применению химоружия вне зависимости от места, где это происходит.

«Этот механизм предполагает быстрое, оперативное принятие санкций в отношении нарушителей... Наверное, у наших соответствующих служб есть имена координаторов тех террористов в Сирии, включая руководство «Белых касок», которые действительно причастны к инцидентам с химическим оружием. Можем помочь», — сказал Чижов.

При этом он отметил, что пока не получал от ЕС сигналов о заинтересованности в подобной информации.

15 октября Евросоюз одобрил новый механизм введения санкций за применение химоружия.