Чижов заявил о готовности России передать ЕС список ответственных за химатаки в Сирии

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Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что российская сторона готова передать Евросоюзу список боевиков, причастных к инцидентам с применением химоружия в Сирии.
Чижов заявил о готовности России передать ЕС список ответственных за химатаки в Сирии
  • © Mohamad ABAZEED
  • AFP

Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Таким образом Чижов отреагировал на то, что ранее главы МИД стран — членов ЕС одобрили в Люксембурге новый механизм принятия санкций за распространение и применение химоружия.

Отмечается, что благодаря этому ЕС может накладывать санкции на причастных к разработке и применению химоружия вне зависимости от места, где это происходит.

«Этот механизм предполагает быстрое, оперативное принятие санкций в отношении нарушителей... Наверное, у наших соответствующих служб есть имена координаторов тех террористов в Сирии, включая руководство «Белых касок», которые действительно причастны к инцидентам с химическим оружием. Можем помочь», — сказал Чижов.

При этом он отметил, что пока не получал от ЕС сигналов о заинтересованности в подобной информации.

15 октября Евросоюз одобрил новый механизм введения санкций за применение химоружия.

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