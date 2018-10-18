ЕС ожидает скорого введения санкций за применение химоружия

Лидеры Евросоюза ожидают, что в скором времени будет составлен список лиц и организаций в рамках нового санкционного режима за распространение и применение химического оружия. Об этом говорится в принятом по итогам двухдневного саммита заявлении.

«Европейский совет приветствует принятие нового режима ограничительных мер для устранения угрозы от химического оружия и ожидает скорого прогресса по составлению списка соответствующих лиц и организаций», — указывается в документе.

Как отмечается, ЕС осуждает «враждебную кибератаку» против Организации по запрещению химического оружия. При этом в блоке подчеркнули, что такие угрозы и атаки укрепляют общую решимость продолжать усиливать внутреннюю безопасность ЕС.

15 октября Евросоюз одобрил новый механизм введения санкций за применение химоружия.