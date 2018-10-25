В Великобритании женщины смогут служить во всех родах войск

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Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что женщины, являющиеся подданными королевства, получат возможность служить во всех родах войск вооружённых сил страны.
В Великобритании женщины смогут служить во всех родах войск
  • ©Ralf Hirschberger/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на сайте британского оборонного ведомства.

«Я рад тому, что с сегодняшнего дня впервые в истории состав наших вооружённых сил будет определяться не по критериям половой принадлежности, а по критериям способностей», — заявил Уильямсон.

Отмечается, что, давая женщинам возможность пройти службу в ВС Великобритании, страна делает армию, в частности, «более современным работодателем».

В феврале власти Саудовской Аравии дали жительницам страны право проходить службу в вооружённых силах страны. 

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