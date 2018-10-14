В армии Украины появилась первая женщина-генерал

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Украинский президент Пётр Порошенко присвоил звание генерал-майора медицинской службы полковнику медслужбы Людмиле Шугалей.
В армии Украины появилась первая женщина-генерал
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Как сообщил в Facebook вице-премьер Геннадий Зубко, Шугалей стала первой женщиной-генералом среди украинских военных. 

Указ о присвоении воинских званий Порошенко подписал 12 октября.

В 2004 году первой женщиной — генералом милиции стала Татьяна Подашевская. 

Ранее Порошенко принял рапорт министра обороны страны Степана Полторака об увольнении с воинской службы. Как заявил украинский лидер в ходе выступления, теперь Полторак будет возглавлять ведомство в качестве гражданского лица.

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