В армии Украины появилась первая женщина-генерал
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Как сообщил в Facebook вице-премьер Геннадий Зубко, Шугалей стала первой женщиной-генералом среди украинских военных.
Указ о присвоении воинских званий Порошенко подписал 12 октября.
В 2004 году первой женщиной — генералом милиции стала Татьяна Подашевская.
Ранее Порошенко принял рапорт министра обороны страны Степана Полторака об увольнении с воинской службы. Как заявил украинский лидер в ходе выступления, теперь Полторак будет возглавлять ведомство в качестве гражданского лица.