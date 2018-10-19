Военный эксперт прокомментировал модернизацию британского танка Challenger 2

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Полина Духанова
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с RT прокомментировал сообщение о модернизации в Великобритании танка Challenger 2, первые экземпляры которого появились в 1994 году.
Военный эксперт прокомментировал модернизацию британского танка Challenger 2
  • Reuters

«Попытки Британии модернизировать свои старые танки, выдавая их за танки пятого поколения, являются фейком и не соответствуют текущим инженерным расчётам. Танки, сделанные несколько десятилетий назад, даже путём модернизации не могут превратиться в машины пятого поколения», — сказал он.

Коротченко также добавил, что российская «Армата» является единственным танком пятого поколения. По его словам, это «абсолютно новая и единственная разработка» на сегодняшнем уровне развития военных технологий.

«Армата» был и остаётся на сегодняшний день единственным танком пятого поколения, обладающим рядом уникальных характеристик. Это, в частности, возможность ведения боевых действий в сетецентрической среде, наличие специальной бронекапсулы, которая предохраняет экипаж от поражения даже при детонации боекомплекта, который вынесен за пределы зоны обитания экипажа, и рядом других характеристик», — заключил эксперт.

Ранее СМИ сообщили, что на Западе разрабатывают «убийцу» российской «Арматы».

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