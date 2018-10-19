Focus: на Западе разрабатывают «убийцу» российской «Арматы»

Западные страны начали разработку танка, который стал бы равным противником российской «Армате», пишет издание Focus.

Журнал назвал Т-14 пятидесятитонным монстром, который является «самым современным боевым танком в мире».

В материале говорится, что на Западе ведётся процесс модернизации старого парка вооружений. Так, в Великобритании процессу обновления подвергнется танк Challenger 2, первые экземпляры которого появились ещё в 1994 году.

Отмечается, что в настоящее время британские войска имеют более 400 таких танков. Ожидается, что обновление продлит срок службы данной техники до 2035 года.

В начале октября британская оборонная компания BAE Systems представила прототип «Чёрной ночи» — возможной версии обновлённого Challenger 2.

Как пишет издание, разработчики планируют улучшить боевые качества танка в тёмное время суток благодаря новой системе ночного видения. Также планируется установка специального комплекса защиты.

Ранее стало известно, что танк Т-14 «Армата» испытают в различных климатических условиях, в том числе северного сияния. Также сообщалось, что «Армату» могут оснастить 152-миллиметровой пушкой.