Сын убитого Джамаля Хашукджи уехал из Саудовской Аравии
- Reuters
Об этом пишет AFP со ссылкой на Human Rights Watch.
«Сын убитого журналиста Хашукджи покинул Саудовскую Аравию», — указывается в заявлении.
#BREAKING: Son of murdered journalist #Khashoggi leaves Saudi Arabia: HRW pic.twitter.com/DrXOv2YY9E— AFP news agency (@AFP) 25 октября 2018 г.
Агентство не сообщает подробностей.
20 октября в Саудовской Аравии признали, что журналист был убит во время конфликта на территории генконсульства королевства в Стамбуле, куда он пришёл 2 октября.
Президент США Дональд Трамп назвал версию Саудовской Аравии по поводу убийства журналиста Джамаля Хашукджи «худшим прикрытием в истории».