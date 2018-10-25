Сын убитого Джамаля Хашукджи уехал из Саудовской Аравии

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Сын журналиста Джамаля Хашукджи, убитого в саудовском генконсульстве в Стамбуле, уехал из Саудовской Аравии.
Сын убитого Джамаля Хашукджи уехал из Саудовской Аравии
  • Reuters

Об этом пишет AFP со ссылкой на Human Rights Watch.

«Сын убитого журналиста Хашукджи покинул Саудовскую Аравию», — указывается в заявлении.

Агентство не сообщает подробностей.

20 октября в Саудовской Аравии признали, что журналист был убит во время конфликта на территории генконсульства королевства в Стамбуле, куда он пришёл 2 октября. 

Президент США Дональд Трамп назвал версию Саудовской Аравии по поводу убийства журналиста Джамаля Хашукджи «худшим прикрытием в истории».

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