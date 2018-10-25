В Госдуме прокомментировали принятие резолюции ЕП по Азовскому морю

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT решение Европарламента принять резолюцию по Азовскому морю.

«Если проанализировать всё, что происходит на Украине, и последние заявления Порошенко, которые он периодически делает, можно заметить, что это всё имеет долгоиграющую историю. После заявлений Америка, Англия или — на примере Азовского моря — Европарламент по одним лекалам проводят политику продолжения давления на Россию. Вот теперь эти санкции, которые необходимо, по мнению Европарламента, усилить», — считает он.

По словам Водолацкого, в Европе стараются оказать поддержку действующей киевской власти.

«Поэтому, когда Порошенко поднял вопрос об Азовском море, можно было предвидеть, что одна из сторон возьмёт эту историю за основу своей деятельности и снова начнёт трубить во все колокола, что Россия нарушает соглашения. Так что эта ситуация хорошо прослеживается. Рейтинг Порошенко ползёт вниз, и у Европы нет других вариантов, кроме как оказывать ему поддержку и показывать, что все беды Украины сегодня из-за России», — заключил депутат.

Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом к властям ЕС предусмотреть возможность усиления санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море.

В МИД России, комментируя принятие резолюции, отметили, что тема Азовского моря является очередной пропагандистской картой.