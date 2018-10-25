Губернатор Нью-Йорка: бомбы в посылках могли использоваться для запугивания
- Reuters
«Эти устройства могли взорваться... То, что они не взорвались, может указывать как на просчёты изготовителя этих устройств, так и желание запугать получателей этих посылок», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что экс-президенту США Бараку Обаме, семье политиков Биллу и Хиллари Клинтон были отправлены бомбы.
Подозрительная посылка также была отправлена в офис Куомо и CNN.
Американский лидер Дональд Трамп впоследствии заявил, что подобным действиям и угрозам политического насилия не место в США. В свою очередь, ФБР обратилось к жителям страны за помощью в поиске виновного в рассылке по почте самодельных взрывных устройств.