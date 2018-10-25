Губернатор Нью-Йорка: бомбы в посылках могли использоваться для запугивания

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Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо в эфире CNN предположил, что бомбы, которые накануне получили несколько американских политиков, могли быть использованы для запугивания.
Губернатор Нью-Йорка: бомбы в посылках могли использоваться для запугивания
  • Reuters

«Эти устройства могли взорваться... То, что они не взорвались, может указывать как на просчёты изготовителя этих устройств, так и желание запугать получателей этих посылок», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что экс-президенту США Бараку Обамесемье политиков Биллу и Хиллари Клинтон были отправлены бомбы.

Подозрительная посылка также была отправлена в офис Куомо и CNN.

Американский лидер Дональд Трамп впоследствии заявил, что подобным действиям и угрозам политического насилия не место в США. В свою очередь, ФБР обратилось к жителям страны за помощью в поиске виновного в рассылке по почте самодельных взрывных устройств.

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