Губернатор Нью-Йорка: бомбы в посылках могли использоваться для запугивания

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо в эфире CNN предположил, что бомбы, которые накануне получили несколько американских политиков, могли быть использованы для запугивания.

«Эти устройства могли взорваться... То, что они не взорвались, может указывать как на просчёты изготовителя этих устройств, так и желание запугать получателей этих посылок», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что экс-президенту США Бараку Обаме, семье политиков Биллу и Хиллари Клинтон были отправлены бомбы.

Подозрительная посылка также была отправлена в офис Куомо и CNN.

Американский лидер Дональд Трамп впоследствии заявил, что подобным действиям и угрозам политического насилия не место в США. В свою очередь, ФБР обратилось к жителям страны за помощью в поиске виновного в рассылке по почте самодельных взрывных устройств.