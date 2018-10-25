ФБР обратилось к американцам за помощью в поиске виновного в рассылке бомб по почте

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обратилось к американцам за помощью в поиске виновного в рассылке по почте самодельных взрывных устройств ряду крупных политических деятелей и телекомпании CNN.

«Мы просим любого, у кого может быть информация, связаться с ФБР. Не стесняйтесь звонить; никакая информация не является слишком мелкой, чтобы помочь нам в этом расследовании», — говорится в заявлении директора ФБР Кристофера Рэя, опубликованном на сайте ведомства.

Он подчеркнул, что расследование этих инцидентов имеет высочайший приоритет для ФБР и в нём задействована «вся мощь ресурсов» ведомства.

Ранее стало известно, что экс-президенту США Бараку Обаме и семье политиков Хиллари и Биллу Клинтон были отправлены бомбы. Подозрительная посылка также была отправлена в офис CNN.