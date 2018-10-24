В полиции рассказали о белом порошке в разосланных в США бомбах

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В американской полиции заявили, что отправленные в офис CNN, а также семье Клинтонов и экс-президенту США Бараку Обаме самодельные взрывные устройства были начинены белым порошком.
В полиции рассказали о белом порошке в разосланных в США бомбах
  • Reuters
  • © Mike Segar

Об этом сообщает Bloomberg.

Заместитель комиссара полиции Нью-Йорка по борьбе с терроризмом Джон Миллер указал, что все бомбы были собраны по схожей схеме и представляли собой обрезки труб, в которые набили неизвестный порошок белого цвета.

По его словам, в настоящий момент данное вещество изучается.

«Судя по всему, один человек или группа людей разослали множество одинаковых посылок», — отметил Миллер.

Ранее стало известно, что экс-президенту США Бараку Обаме и семье политиков Хиллари и Биллу Клинтон были отправлены бомбы. Подозрительная посылка также была отправлена в офис CNN.

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