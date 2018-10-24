В полиции рассказали о белом порошке в разосланных в США бомбах
- Reuters
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Об этом сообщает Bloomberg.
Заместитель комиссара полиции Нью-Йорка по борьбе с терроризмом Джон Миллер указал, что все бомбы были собраны по схожей схеме и представляли собой обрезки труб, в которые набили неизвестный порошок белого цвета.
По его словам, в настоящий момент данное вещество изучается.
«Судя по всему, один человек или группа людей разослали множество одинаковых посылок», — отметил Миллер.
Ранее стало известно, что экс-президенту США Бараку Обаме и семье политиков Хиллари и Биллу Клинтон были отправлены бомбы. Подозрительная посылка также была отправлена в офис CNN.