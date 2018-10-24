В ОБСЕ прокомментировали получение подозрительных посылок в США

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир прокомментировал получение подозрительных посылок в США.
В ОБСЕ прокомментировали получение подозрительных посылок в США
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Соответствующий пост он опубликовал на странице офиса ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в Twitter.

«В ужасе, что взрывные устройства были отправлены в CNN, Клинтонам и Бараку Обаме. Приветствуем быструю реакцию департамента полиции Нью-Йорка и осуждение, которое выразил вице-президент США Майк Пенс. Преступники должны быть немедленно привлечены к ответственности», — написал он.

Ранее стало известно, что экс-президенту США Бараку Обаме и семье политиков Хиллари и Биллу Клинтон были отправлены бомбы. Подозрительная посылка была отправлена и в офис CNN.

23 октября сообщалось, что взрывное устройство было найдено в почтовом ящике дома миллиардера Джорджа Сороса.

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