В ОБСЕ прокомментировали получение подозрительных посылок в США

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир прокомментировал получение подозрительных посылок в США.

Соответствующий пост он опубликовал на странице офиса ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в Twitter.

«В ужасе, что взрывные устройства были отправлены в CNN, Клинтонам и Бараку Обаме. Приветствуем быструю реакцию департамента полиции Нью-Йорка и осуждение, которое выразил вице-президент США Майк Пенс. Преступники должны быть немедленно привлечены к ответственности», — написал он.



Horrified that explosive devices were sent to @CNN, Clintons & @BarackObama. Welcome swift response by @NYPDnews and condemnation by @VP. Perpetrators must be quickly brought to justice. #journosafe — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 24 октября 2018 г.

Ранее стало известно, что экс-президенту США Бараку Обаме и семье политиков Хиллари и Биллу Клинтон были отправлены бомбы. Подозрительная посылка была отправлена и в офис CNN.

23 октября сообщалось, что взрывное устройство было найдено в почтовом ящике дома миллиардера Джорджа Сороса.