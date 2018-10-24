Губернатор Нью-Йорка сообщил о присланном в его офис устройстве

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что в его офис было прислано подозрительное устройство.

Об этом сообщает NBC.

«В мой офис в Манхэттене было прислано устройство, о котором нам только что сообщили. И это устройство... было идентифицировано и изучается», — сказал он.

JUST IN: New York Gov. Cuomo: “A device has been sent to my office in Manhattan, which we were just informed about. And that device ... has been identified and is being handled as we speak.” pic.twitter.com/Vgq0Xmp8W8 — NBC News (@NBCNews) 24 октября 2018 г.

Ранее стало известно, что экс-президенту США Бараку Обаме и семье политиков Хиллари и Биллу Клинтон были отправлены бомбы. При этом 23 октября взрывное устройство было найдено в почтовом ящике дома миллиардера Джорджа Сороса.