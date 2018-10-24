Мэр Нью-Йорка назвал актом террора ситуацию с отправкой посылки с бомбой

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал актом террора инцидент в здании Time Warner, куда было отправлено взрывное устройство.

Об этом сообщает CNN.

«То, что мы видели сегодня, — это попытка запугивания. Это очевидный акт терроризма, нацеленный на то, чтобы через насилие подорвать нашу свободную прессу, лидеров этой страны», — заявил мэр.

По данным полиции, кроме самодельного взрывного устройства, в Time Warner Center в Нью-Йорке был отправлен конверт с белым порошком.

Отмечается, что в настоящий момент угрозы взрыва нет.

Ранее стало известно, что экс-президенту США Бараку Обаме, а также Хиллари и Биллу Клинтон были отправлены бомбы. Кроме того, 23 октября взрывное устройство было найдено в почтовом ящике дома миллиардера Джорджа Сороса.

Также сообщалось, что посылка с бомбой, поступившая в здание Time Warner Center, где находится редакция телеканала CNN, предназначалась бывшему главе ЦРУ Джону Бреннану.