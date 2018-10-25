В МИД сообщили о визите в Москву заместителя спецпосланника Генсека ООН по Сирии
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
По словам Богданова, в российской столице стороны обсудят поездку делегации спецпосланника Генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры в Дамаск.
Также будут рассмотрены некоторые итоги консультаций России, Ирана и Турции с сирийской стороной.
Ранее стало известно, что глава оппозиционного Сирийского комитета по переговорам Наср аль-Харири встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым 26 октября.