В МИД сообщили о визите в Москву заместителя спецпосланника Генсека ООН по Сирии

Замглавы МИД России Михаил Богданов рассказал, что заместитель спецпосланника Генерального секретаря ООН по Сирии Рамзи Иззеддин Рамзи в ближайшее время приедет в Москву.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Богданова, в российской столице стороны обсудят поездку делегации спецпосланника Генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры в Дамаск.

Также будут рассмотрены некоторые итоги консультаций России, Ирана и Турции с сирийской стороной.

Ранее стало известно, что глава оппозиционного Сирийского комитета по переговорам Наср аль-Харири встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым 26 октября.