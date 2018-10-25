В МИД сообщили о визите в Москву заместителя спецпосланника Генсека ООН по Сирии

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Замглавы МИД России Михаил Богданов рассказал, что заместитель спецпосланника Генерального секретаря ООН по Сирии Рамзи Иззеддин Рамзи в ближайшее время приедет в Москву.
В МИД сообщили о визите в Москву заместителя спецпосланника Генсека ООН по Сирии
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Богданова, в российской столице стороны обсудят поездку делегации спецпосланника Генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры в Дамаск.

Также будут рассмотрены некоторые итоги консультаций России, Ирана и Турции с сирийской стороной.

Ранее стало известно, что глава оппозиционного Сирийского комитета по переговорам Наср аль-Харири встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым 26 октября.

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