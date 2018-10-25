Богданов рассказал о темах встречи Лаврова и делегации сирийской оппозиции

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Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров и делегация сирийской оппозиции обсудят, в частности, вопрос формирования конституционной комиссии.
Богданов рассказал о темах встречи Лаврова и делегации сирийской оппозиции
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«Завтра к нам приезжает большая делегация сирийской оппозиции во главе с Насром аль-Харири, там будут представители «эр-риядской», «московской» и «каирской» групп. Их будет принимать наш министр Сергей Лавров. Проведём с ними углублённые консультации», — приводит Интерфакс слова Богданова.

По словам Богданова, помимо вопроса формирования конституционной комиссии, будут рассматриваться соблюдение режима прекращения огня, ситуация в идлибской зоне деэскалации, выполнение меморандума от 17 сентября, отделение оппозиции от террористов, выполнение турецкими партнёрами их обязательств по этому меморандуму, а также вопросы возвращения беженцев и восстановления экономики страны.

Ранее стало известно, что глава оппозиционного Сирийского комитета по переговорам Наср аль-Харири встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым 26 октября.

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