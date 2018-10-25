Глава оппозиционного СКП Сирии встретится с Лавровым
- Reuters
«Завтра у него (аль-Харири. — RT) будут консультации в Москве с Михаилом Леонидовичем Богдановым, а главное — с Сергеем Викторовичем Лавровым», — приводит РИА Новости слова замглавы МИД России Сергея Вершинина.
Он отметил, что на встрече будет обсуждаться продвижение политического урегулирования.
«Основная сейчас задача — это ускорить и запустить настоящий политический процесс», — отметил Вершинин.
Ранее министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем провёл встречу со спецпосланником Генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, в ходе которой стороны обсудили формирование конституционной комиссии в САР.