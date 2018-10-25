Глава оппозиционного СКП Сирии встретится с Лавровым

Глава оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) Наср аль-Харири встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым 26 октября.

«Завтра у него (аль-Харири. — RT) будут консультации в Москве с Михаилом Леонидовичем Богдановым, а главное — с Сергеем Викторовичем Лавровым», — приводит РИА Новости слова замглавы МИД России Сергея Вершинина.

Он отметил, что на встрече будет обсуждаться продвижение политического урегулирования.

«Основная сейчас задача — это ускорить и запустить настоящий политический процесс», — отметил Вершинин.

Ранее министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем провёл встречу со спецпосланником Генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, в ходе которой стороны обсудили формирование конституционной комиссии в САР.