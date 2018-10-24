Муаллем и де Мистура обсудили формирование конституционной комиссии в Сирии

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Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем провёл встречу со спецпосланником Генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, в ходе которой стороны обсудили формирование конституционной комиссии в САР.
Муаллем и де Мистура обсудили формирование конституционной комиссии в Сирии
  • Reuters

Об этом сообщается на странице МИД Сирии в Facebook.

Отмечается, что ещё одной темой беседы стал процесс политического урегулирования сирийского конфликта.

«Муаллем заявил, что Сирия продолжает прилагать усилия к политическому разрешению кризиса... Он отметил, что конституционная комиссия должна быть сформирована в соответствии с международным правом и резолюциями ООН», — говорится в сообщении.

Ранее де Мистура заявил, что покинет свой пост.

Посол Сирии в России Рияд Хаддад подчеркнул, что уход спецпредставителя с должности не повлияет на создание конституционного комитета САР.

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