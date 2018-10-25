СМИ: Глава ЦРУ прослушала аудиозапись убийства Хашукджи

Глава ЦРУ Джина Хэспел нанесла секретный визит в Турцию, во время которого прослушала аудиозапись убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом визита.

Отмечается, что после ознакомления с данной аудиозаписью США могут усилить давление на Саудовскую Аравию.

Ранее СМИ сообщали, что Хэспел пытается получить доступ к аудиозаписям по делу об убийстве Хашукджи, которые, предположительно, находятся в распоряжении Турции. Отмечалось, что Хэспел заинтересована в ознакомлении с аудиозаписями пыток и убийства журналиста.

20 октября в Саудовской Аравии признали, что журналист был убит во время конфликта на территории генконсульства королевства в Стамбуле, куда он пришёл 2 октября.

25 октября генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство журналиста Джамаля Хашукджи было преднамеренным.