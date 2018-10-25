СМИ: Глава ЦРУ прослушала аудиозапись убийства Хашукджи

Короткая ссылка
Глава ЦРУ Джина Хэспел нанесла секретный визит в Турцию, во время которого прослушала аудиозапись убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
СМИ: Глава ЦРУ прослушала аудиозапись убийства Хашукджи
  • Reuters

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом визита.

Отмечается, что после ознакомления с данной аудиозаписью США могут усилить давление на Саудовскую Аравию.

Ранее СМИ сообщали, что Хэспел пытается получить доступ к аудиозаписям по делу об убийстве Хашукджи, которые, предположительно, находятся в распоряжении Турции. Отмечалось, что Хэспел заинтересована в ознакомлении с аудиозаписями пыток и убийства журналиста.

20 октября в Саудовской Аравии признали, что журналист был убит во время конфликта на территории генконсульства королевства в Стамбуле, куда он пришёл 2 октября. 

25 октября генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство журналиста Джамаля Хашукджи было преднамеренным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить