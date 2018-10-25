В Минобороны сообщили, что практически вся территория Сирии очищена от террористов

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Заместитель министра обороны Александр Фомин в ходе выступления на международном Сяншаньском форуме по вопросам безопасности заявил, что правительственным войскам САР при поддержке ВКС России удалось очистить практически всю территорию страны от террористов.

«За прошедшие годы сирийским правительственным войскам при поддержке российских ВКС удалось очистить практически всю территорию страны от террористов ИГ* и примкнувшим к ним бандформированиям», — цитирует РИА Новости Фомина.

Он также отметил, что в настоящее время в Сирии налаживается мирная жизнь и люди начали возвращаться в свои дома.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцем заявил, что работу по предоставлению гуманитарной помощи Сирии необходимо деполитизировать.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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