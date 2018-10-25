В Минобороны сообщили, что практически вся территория Сирии очищена от террористов
«За прошедшие годы сирийским правительственным войскам при поддержке российских ВКС удалось очистить практически всю территорию страны от террористов ИГ* и примкнувшим к ним бандформированиям», — цитирует РИА Новости Фомина.
Он также отметил, что в настоящее время в Сирии налаживается мирная жизнь и люди начали возвращаться в свои дома.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцем заявил, что работу по предоставлению гуманитарной помощи Сирии необходимо деполитизировать.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.