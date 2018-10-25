Посол России в США рассказал о подготовке встречи Суркова и Волкера

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Ведётся подготовка встречи помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя госдепа США по Украине Курта Волкера. Об этом рассказал посол России в США Анатолий Антонов.

«Возможность встречи между Сурковым и Волкером существует. Они находятся в переписке друг с другом. Сегодня решается вопрос, где и когда они встретятся», — цитирует РИА Новости Антонова.

По его словам, эта встреча «должна быть эффективной».

Он подчеркнул важность проработки содержания этой встречи и отметил, что необходимо «двигаться вперед, а не топтаться на месте».

Ранее Волкер заявил, что новая встреча с Сурковым пока не запланирована.

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