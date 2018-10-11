Волкер заявил об отсутствии планов встретиться с Сурковым

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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что новая встреча с помощником президента России Владиславом Сурковым пока не запланирована.
Волкер заявил об отсутствии планов встретиться с Сурковым
  • РИА Новости

«Что касается встреч с моим коллегой Сурковым, у нас пока не запланирована следующая встреча. Я хотел бы, чтобы, когда мы встретимся в следующий раз, у нас состоялся конструктивный разговор», — цитирует Волкера ТАСС.

Ранее Волкер отметил, что необходимо продлить действие закона об особом статусе Донбасса для сохранения единства стран ЕС в вопросе о санкциях против России.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании сложившейся ситуации.

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