Волкер заявил об отсутствии планов встретиться с Сурковым

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что новая встреча с помощником президента России Владиславом Сурковым пока не запланирована.

«Что касается встреч с моим коллегой Сурковым, у нас пока не запланирована следующая встреча. Я хотел бы, чтобы, когда мы встретимся в следующий раз, у нас состоялся конструктивный разговор», — цитирует Волкера ТАСС.

Ранее Волкер отметил, что необходимо продлить действие закона об особом статусе Донбасса для сохранения единства стран ЕС в вопросе о санкциях против России.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании сложившейся ситуации.