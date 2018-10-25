В ФБР рассказали о ещё двух подозрительных посылках

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Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщило, что есть ещё две подозрительные посылки, отправленные по почте.

«В дополнение к пяти пакетам, о которых говорилось в нашем предыдущем заявлении, мы теперь подтверждаем существование ещё двух посылок, которые были адресованы члену палаты представителей конгресса Максин Уотерс, они похожи по внешнему виду», — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице ведомства в микроблоге Twitter.

Также ФБР обратилось к американцам за помощью в поиске виновного в рассылке по почте самодельных взрывных устройств ряду крупных политических деятелей и телекомпании CNN.

Ранее стало известно, что экс-президенту США Бараку Обаме и семье политиков Хиллари и Биллу Клинтон были отправлены бомбы. Подозрительная посылка также была отправлена в офис CNN.

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