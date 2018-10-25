Губернатор Нью-Йорка поручил удвоить охрану на важных инфраструктурных объектах штата

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо поручил удвоить охрану на важных инфраструктурных объектах штата.

«Я направляю 100 дополнительных солдат Национальной гвардии штата Нью-Йорк и поручаю государственным правоохранительным органам удвоить охрану на важнейших объектах в Нью-Йорке», — говорится в заявлении Куомо, опубликованном на его официальной странице в Twitter.

Он подчеркнул, что главным приоритетом для властей является общественная безопасность.

Также Федеральное бюро расследований (ФБР) США обратилось к американцам за помощью в поиске виновного в рассылке по почте самодельных взрывных устройств ряду крупных политических деятелей и телекомпании CNN.

Ранее стало известно, что экс-президенту США Бараку Обаме и семье политиков Хиллари и Биллу Клинтон были отправлены бомбы. Подозрительная посылка также была отправлена в офис CNN.