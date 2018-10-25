Россия подготовила в ООН три резолюции по предотвращению конфликтов в космосе

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Россия во время 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН планирует внести три резолюции по предотвращению конфликтов в космосе. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Андрей Белоусов.

«В этом году Россия подготовила три проекта резолюции, которые будут внесены на рассмотрение комитетом. Прежде всего это будет касаться группы правительственных экспертов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве», — цитирует ТАСС Белоусова.

Он добавил, что второй проект — это резолюция о неразмещении первыми оружия в космосе. И третий — «меры по обеспечению доверия в космической деятельности».

Ранее в МИД России заявили о намерении внести в первом комитете 73-й сессии Генассамблеи ООН проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе.

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