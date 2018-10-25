Россия подготовила в ООН три резолюции по предотвращению конфликтов в космосе
«В этом году Россия подготовила три проекта резолюции, которые будут внесены на рассмотрение комитетом. Прежде всего это будет касаться группы правительственных экспертов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве», — цитирует ТАСС Белоусова.
Он добавил, что второй проект — это резолюция о неразмещении первыми оружия в космосе. И третий — «меры по обеспечению доверия в космической деятельности».
Ранее в МИД России заявили о намерении внести в первом комитете 73-й сессии Генассамблеи ООН проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе.