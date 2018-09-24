Россия на ГА ООН внесёт проект резолюции против гонки вооружений в космосе

Россия в первом комитете 73-й сессии Генассамблеи ООН внесёт проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе, заявили в пресс-службе российского МИД.

Дипломаты напомнили, что Россия является инициатором разработки многосторонних договорённостей в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН) по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК).

«Один из наших приоритетов — предотвращение гонки вооружений в космосе… Традиционно внесём в первом комитете 73-й сессии ГА ООН проект соответствующей резолюции», — говорится в сообщении.

Как отмечается, российская сторона активно продвигает в комитете ООН по космосу «тематику нормативного регулирования безопасности космических операций в рамках формируемой концепции долгосрочной устойчивости космической деятельности».

Ранее в МИД России заявили, что вооружённое противостояние в космосе может иметь не менее пагубное воздействие, чем гонка ядерных вооружений.

В начале августа в США заявили о намерении сформировать новое Министерство Космических сил для обеспечения доминирования в космосе.