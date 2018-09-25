Москва предостерегла США от размещения вооружений в космосе

Россия предостерегает США от размещения вооружений в космосе и настаивает на необходимости принять международный документ по этому вопросу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова.

«Есть одно государство, США, в военной доктрине которого чётко прописано, что США будут предпринимать все возможные усилия с тем, чтобы доминировать в космосе любыми доступными средствами», — заявил Ермаков.

По его мнению, это значит, что Соединённые Штаты «при необходимости будут выводить ударные средства и снимать с орбиты любые неугодные им объекты других государств».

Ермаков подчеркнул, что с юридической точки зрения американцы имеют право на размещение вооружений в космосе.

«Но им всё-таки говорим о том, что не надо этого делать. Нас поддерживают абсолютно все», — сообщил Ермаков.

Он рассказал, Россия совместно с Китаем ещё в 2014 году разработала документ, регулирующий вопрос размещения вооружений в космосе.

Ранее в МИД России заявили о намерении внести в первом комитете 73-й сессии Генассамблеи ООН проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе, заявили в пресс-службе российского МИД.