Москва предостерегла США от размещения вооружений в космосе

Короткая ссылка
Россия предостерегает США от размещения вооружений в космосе и настаивает на необходимости принять международный документ по этому вопросу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова.
Москва предостерегла США от размещения вооружений в космосе
  • РИА Новости

«Есть одно государство, США, в военной доктрине которого чётко прописано, что США будут предпринимать все возможные усилия с тем, чтобы доминировать в космосе любыми доступными средствами», — заявил Ермаков.

По его мнению, это значит, что Соединённые Штаты «при необходимости будут выводить ударные средства и снимать с орбиты любые неугодные им объекты других государств».

Ермаков подчеркнул, что с юридической точки зрения американцы имеют право на размещение вооружений в космосе.

«Но им всё-таки говорим о том, что не надо этого делать. Нас поддерживают абсолютно все», — сообщил Ермаков.

Он рассказал, Россия совместно с Китаем ещё в 2014 году разработала документ, регулирующий вопрос размещения вооружений в космосе.

Ранее в МИД России заявили о намерении внести в первом комитете 73-й сессии Генассамблеи ООН проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе, заявили в пресс-службе российского МИД.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить