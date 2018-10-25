В МИД считают, что встреча Путина и Трампа может стабилизировать ситуацию

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа поможет стабилизировать ситуацию.

«У нас дефицит диалога, диалоговых площадок и форматов с США на разных уровнях. В этой ситуации президентский уровень важен вдвойне… Контакт первых лиц, безусловно, поможет стабилизировать ситуацию и направить движение на восходящую часть траектории, а не деградацию», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Отмечается, что в МИД уже начали подготовку к ближайшей возможной встрече лидеров стран в ноябре в Париже.

Рябков добавил, что существует перспектива встреч  не только «на полях» международных мероприятий, но и отдельных полноформатных визитов.

Он также отметил, что тема сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет одной из главных на встрече Путина и Трампа.

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