В МИД считают, что встреча Путина и Трампа может стабилизировать ситуацию
«У нас дефицит диалога, диалоговых площадок и форматов с США на разных уровнях. В этой ситуации президентский уровень важен вдвойне… Контакт первых лиц, безусловно, поможет стабилизировать ситуацию и направить движение на восходящую часть траектории, а не деградацию», — цитирует РИА Новости Рябкова.
Отмечается, что в МИД уже начали подготовку к ближайшей возможной встрече лидеров стран в ноябре в Париже.
Рябков добавил, что существует перспектива встреч не только «на полях» международных мероприятий, но и отдельных полноформатных визитов.
Он также отметил, что тема сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет одной из главных на встрече Путина и Трампа.