Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии обсудили расследование дела Хашукджи

Президент Турции Тайип Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман обсудили в телефонном разговоре совместные шаги по расследованию убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Reuters

«Сегодня состоялся разговор президента Турции с наследным принцем Саудовской Аравии по запросу саудовской стороны. Они обсудили совместные шаги в рамках всестороннего расследования убийства Хашукджи», — приводит РИА Новости слова источника в администрации турецкого президента. Ранее Эрдоган призвал Эр-Рияд прояснить обстоятельства гибели журналиста Хашукджи. Также он призвал судить виновных в убийстве Хашукджи в Турции.