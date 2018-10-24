Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии обсудили расследование дела Хашукджи

Короткая ссылка
Президент Турции Тайип Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман обсудили в телефонном разговоре совместные шаги по расследованию убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии обсудили расследование дела Хашукджи
  • Reuters

«Сегодня состоялся разговор президента Турции с наследным принцем Саудовской Аравии по запросу саудовской стороны. Они обсудили совместные шаги в рамках всестороннего расследования убийства Хашукджи», — приводит РИА Новости слова источника в администрации турецкого президента.

Ранее Эрдоган призвал Эр-Рияд прояснить обстоятельства гибели журналиста Хашукджи.

Также он призвал судить виновных в убийстве Хашукджи в Турции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить