Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии обсудили расследование дела Хашукджи
- Reuters
«Сегодня состоялся разговор президента Турции с наследным принцем Саудовской Аравии по запросу саудовской стороны. Они обсудили совместные шаги в рамках всестороннего расследования убийства Хашукджи», — приводит РИА Новости слова источника в администрации турецкого президента.
Ранее Эрдоган призвал Эр-Рияд прояснить обстоятельства гибели журналиста Хашукджи.
Также он призвал судить виновных в убийстве Хашукджи в Турции.