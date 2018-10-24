Британия аннулирует визы подозреваемым по делу Хашукджи
По её словам, визы этих лиц будут аннулированы.
Как передаёт Sky News, Мэй также сообщила о намерении поговорить по телефону с руководством Саудовской Аравии и обсудить убийство журналиста.
Ранее в Лондоне заявили, что объяснение Эр-Риядом причин смерти Хашукджи «не заслуживает доверия».
Власти Саудовской Аравии сообщили, что Хашукджи был убит в ходе конфликта на территории генерального консульства королевства в Стамбуле.
В рамках дела задержаны 18 человек.