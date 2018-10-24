Британия аннулирует визы подозреваемым по делу Хашукджи

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Подозреваемые в причастности к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашукджи не смогут попасть в Великобританию, заявила премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй.

По её словам, визы этих лиц будут аннулированы.

Как передаёт Sky News, Мэй также сообщила о намерении поговорить по телефону с руководством Саудовской Аравии и обсудить убийство журналиста.

Ранее в Лондоне заявили, что объяснение Эр-Риядом причин смерти Хашукджи «не заслуживает доверия».

Власти Саудовской Аравии сообщили, что Хашукджи был убит в ходе конфликта на территории генерального консульства королевства в Стамбуле.

В рамках дела задержаны 18 человек

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