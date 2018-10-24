Лавров обсудил с главой МИД Германии ситуацию с ДРСМД
- Reuters
«Были затронуты актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию вокруг анонсированного США выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — говорится в сообщении.
Ранее Маас в беседе с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что Вашингтон должен координировать дальнейшие действия по ДРСМД с европейскими партнёрами.
20 октября американский лидер Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД.
В Кремле назвали чрезвычайно опасными такие планы.