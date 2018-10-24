Лавров обсудил с главой МИД Германии ситуацию с ДРСМД

Главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили намерение США выйти из Договора РСМД, заявили в пресс-службе российского ведомства.

Reuters

«Были затронуты актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию вокруг анонсированного США выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — говорится в сообщении. Ранее Маас в беседе с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что Вашингтон должен координировать дальнейшие действия по ДРСМД с европейскими партнёрами. 20 октября американский лидер Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД. В Кремле назвали чрезвычайно опасными такие планы.