Лавров обсудил с главой МИД Германии ситуацию с ДРСМД

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Главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили намерение США выйти из Договора РСМД, заявили в пресс-службе российского ведомства.
Лавров обсудил с главой МИД Германии ситуацию с ДРСМД
  • Reuters

«Были затронуты актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию вокруг анонсированного США выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — говорится в сообщении.

Ранее Маас в беседе с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что Вашингтон должен координировать дальнейшие действия по ДРСМД с европейскими партнёрами.

20 октября американский лидер Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД. 

В Кремле назвали чрезвычайно опасными такие планы

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