В МИД рассказали о временном закрытии одной из станций метро в Риме из-за ЧП с эскалатором

В МИД сообщили, что станция римского метро Repubblica временно закрыта из-за ЧП с эскалатором, в результате которого пострадали россияне.

Об этом сообщает департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского внешнеполитического ведомства в Twitter.

«Италия — временное закрытие станции Repubblica римского метрополитена в связи с обрушением эскалатора. Повышенная нагрузка на соседние станции линии А», — говорится в тексте.

#Италия – временное закрытие станции «Repubblica» римского метрополитена в связи с обрушением эскалатора. Повышенная нагрузка на соседние станции линии «А» pic.twitter.com/a3wlDsA1ZG — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 24 октября 2018 г.

Во вторник, 23 октября, сообщалось, что перед матчем Лиги чемпионов между ЦСКА и клубом «Рома» на одной из станций римского метро обрушился эскалатор, в результате чего десятки россиян пострадали, 16 человек были госпитализированы.

Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию.