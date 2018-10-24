В МИД рассказали о временном закрытии одной из станций метро в Риме из-за ЧП с эскалатором
- РИА Новости
Об этом сообщает департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского внешнеполитического ведомства в Twitter.
«Италия — временное закрытие станции Repubblica римского метрополитена в связи с обрушением эскалатора. Повышенная нагрузка на соседние станции линии А», — говорится в тексте.
#Италия – временное закрытие станции «Repubblica» римского метрополитена в связи с обрушением эскалатора. Повышенная нагрузка на соседние станции линии «А» pic.twitter.com/a3wlDsA1ZG— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 24 октября 2018 г.
Во вторник, 23 октября, сообщалось, что перед матчем Лиги чемпионов между ЦСКА и клубом «Рома» на одной из станций римского метро обрушился эскалатор, в результате чего десятки россиян пострадали, 16 человек были госпитализированы.
Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию.