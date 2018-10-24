В МИД рассказали о временном закрытии одной из станций метро в Риме из-за ЧП с эскалатором

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В МИД сообщили, что станция римского метро Repubblica временно закрыта из-за ЧП с эскалатором, в результате которого пострадали россияне.
В МИД рассказали о временном закрытии одной из станций метро в Риме из-за ЧП с эскалатором
  • РИА Новости

Об этом сообщает департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского внешнеполитического ведомства в Twitter.

«Италия — временное закрытие станции Repubblica римского метрополитена в связи с обрушением эскалатора. Повышенная нагрузка на соседние станции линии А», — говорится в тексте.

Во вторник, 23 октября, сообщалось, что перед матчем Лиги чемпионов между ЦСКА и клубом «Рома» на одной из станций римского метро обрушился эскалатор, в результате чего десятки россиян пострадали, 16 человек были госпитализированы.

Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию.

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