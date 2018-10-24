Туск: детали убийства Хашукджи требуют прояснения

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Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал ход расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Турции.
Туск: детали убийства Хашукджи требуют прояснения
  • Reuters

«Все детали убийства Хашукджи требуют прояснения, независимо от того, кто за этим стоит», — цитирует его РИА Новости.

По словам Туска, институты ЕС «не должны быть вовлечены в какие-либо игры сомнительного характера» в деле об убийстве журналиста.

Ранее в Саудовской Аравии заявили, что Хашукджи был убит в ходе конфликта на территории генконсульства королевства в Стамбуле, куда он зашёл 2 октября. 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что убийство журналиста является результатом спланированной операции.

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